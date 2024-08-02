В Югре волонтёры поблагодарили росгвардейцев за помощь в переезде
Участники волонтерского движения «Шьем для наших» поблагодарили военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по ХМАО – Югре за помощь в переезде в новое, просторное помещение, предоставленное Администрацией города Ханты-Мансийска.
В рамках ведомственной акции «Добрые дела с Росгвардией» личный состав ведомства помог волонтёрам перенести швейное оборудование, мебель и тяжелые предметы и погрузить их в транспорт, а также затем расставить их в помещении.
«Спасибо за помощь сотрудникам и военнослужащим Росгвардии. Без ваших сильных рук это было бы невозможно. В движении все женщины, поэтому мы благодарны людям в форме за то, что они сразу откликаются и помогают нам», – отметила руководитель общественной организации «Шьем для наших» Екатерина Парсаева.
В свободное от службы время девушки-мастерицы шьют футболки, масхалаты, балаклавы, другие предметы снаряжения, необходимые участникам специальной военной операции.
Силами мастериц с начала года направлено 7 тысяч экземпляров одежды в район боевых действий.
Очередная отправка посылок югорчанам запланировала в конце июля, и всё также каждая коробка будет подписана: «Мы ждём и молимся за вас, возвращайтесь домой живыми».