Летом на работу - пешком или на велосипеде
Следовать здоровому примеру коллектив БУ «Няганская городская поликлиника» призывает и пациентов. Таким образом, на протяжении четырех последних лет, врачи, фельдшера и медицинские сестры пропагандируют здоровый образ жизни как внутри учреждения, так и среди населения.
Активисты учреждения уверены: организация и проведение таких небольших корпоративных спортивных акций во-первых - прекрасная возможность разнообразить свою «сидячую» работу, во – вторых, замечательный повод начать заниматься физкультурой и спортом, в-третьих – это простой и эффективный способ поддерживать себя в хорошей форме.
«Для поддержания физической формы человеку необходимо совершать не менее 10 тысяч шагов в день. Взрослым полезна утренняя гимнастика и пешие прогулки. Для детей отличным вариантом для физической активности станет посещение спортивной секции, если такой возможности нет, то, например, для ребенка можно организовать в квартире небольшой гимнастический уголок: кольца, канат, лесенка и, конечно, мягкое защитное покрытие на полу – все это позволит регулярно выплескивать накопившуюся энергию», - рассказывает Лариса Кривуляк, врач-терапевт кабинета медицинской профилактики.