Дети из кризисных семей выпустят собственную коллекцию кастомизированной одежды

Следовать здоровому примеру коллектив БУ «Няганская городская поликлиника» призывает и пациентов. Таким образом, на протяжении четырех последних лет, врачи, фельдшера и медицинские сестры пропагандируют здоровый образ жизни как внутри учреждения, так и среди населения.