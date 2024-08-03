Строительство племенного животноводческого репродуктора планируют в Югре
Статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов назвал строительство племенного животноводческого репродуктора в Югре одним из перспективных проектов, говоря о развитии АПК в округе. Вопросы продовольственной, биологической и эпизоотической безопасности, ветеринарии и животноводства обсуждались на прошедшем в правительстве региона зональном совещании по вопросам животноводства и ветеринарии с участием представителей исполнительных органов власти, сельхозпроизводителей и производителей ветеринарных препаратов Уральского и Сибирского федеральных округов.
«В соответствии с поручением Президента России к 2030 году объем производства российского АПК должен вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт необходимо увеличить в полтора раза. В связи с этим основными задачами в отрасли являются не только сокращение потерь на всех этапах производства, наращивание кормовой базы, но и обеспечение технологической независимости в сфере сельхозпроизводства и биологической безопасности продукции», — отметил замминистра, обращаясь к участникам совещания.
Он напомнил, что с 1 сентября вступают в силу новые нормы учета и идентификации продукции животноводства. Также замминистра отметил, что в Югре действуют серьезные меры поддержки производителей животноводческой продукции, а с сентября доступ к мерам будет увязан с данными учета реестра животных. В настоящее время в реестре зарегистрировано 100 % поголовья крупного рогатого скота и птицы югорских сельхозпроизводителей, 94,8 % оленей, 89,1 % лошадей и 45,5 % свиней.
«С 2022 года в Югре определены основные параметры развития АПК. Это рост объемов производства по всей линейке производимой животноводческой продукции, в том числе на экспорт, внедрение высокотехнологичных производственных линий, разработка дорожных карт по вопросам биобезопасности», — добавила заместитель губернатора Югры Ольга Литова.
Также Максим Увайдов провел рабочую встречу с врио губернатора Югры Русланом Кухаруком. Они обсудили развитие агропромышленного комплекса региона, приоритеты по обеспечению продовольственной безопасности, планы сотрудничества Правительства Югры и Министерства сельского хозяйства РФ.
«По итогу встречи договорились с Максимом Иосифовичем о совместной работе по продвижению югорской продукции, прошедшей сертификацию по стандартам «Органик» и «Халяль», на российском и международном рынках. В регионе уже внедрена мера поддержки по компенсации затрат на прохождение процедуры. Сертифицировано 109 наименований – это продукция из молока, дикоросов и северной речной рыбы. При поддержке Министерства продолжим реализацию проектов по развитию традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Например, в Казыме и Саранпауле в следующем году запустим цех по глубокой переработке оленины, рыбы и дикоросов. Также обсудили реализацию инвестиционного проекта по созданию в Нефтеюганском районе племенного репродуктора производительностью до 7,1 млн яиц птицы в год. Максим Иосифович поддержал инициативу округа, будем сотрудничать по этому направлению», — рассказал об итогах встречи Руслан Кухарук.
Отметим, что в Югре на 945 агропромышленных предприятиях трудятся около 39 000 человек. В этом году на развитие агрокомплекса в бюджете автономного округа предусмотрено порядка 2 млрд рублей.