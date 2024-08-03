Отличное время, чтобы выявить слабые места и "подтянуть" знания
В последний день практики третьекурсницы Тюменского медицинского университета Анастасия Сарафинович и Наталья Сергеева поделились своими впечатлениями о работе. «Мне кажется в этой профессии «подзарядка» идёт от общения с людьми, от того, что твоё дело приносит положительный результат, это радует и придаёт энергию, - уверена Анастасия. В первый же день попав в операционный блок, девушка не ожидала встретить требовательных наставников, которые, прежде чем допускать к манипуляциям, «спросили» по всей строгости, а выявив пробелы в знаниях, помогли их ликвидировать. Практика – отличное время, чтобы «подтянуть» свои знания и усовершенствовать навыки».
Обе студентки проходят обучение по целевому направлению и по окончанию ВУЗа приедут на работу в БУ «Няганская окружная больница». «Ежегодно в нашем учреждении опыта набираются около 40 студентов. Мы очень внимательно следим за успехами подрастающей смены, ведь это наши будущие коллеги, - делится надеждами исполняющая обязанности главной медицинской сестры Инна Навойчик.
В этом году летнюю практику прошли больше 90 обучающихся первого, второго и третьего курсов. Это значительный рост, который связан с тем, что в прошлом учебном году городской технологический колледж набрал две группы студентов на направление - сестринское дело. Первокурсники еще только начали изучать основы профессии, но с отделениями больницы знакомы уже не понаслышке. Больница, как и городские поликлиники, база для будущих медицинских сестер.