«Защищаем свои рубежи»: ветеран СВО Михаил Толстогузов рассказал о буднях спецоперации
Мероприятие прошло в рамках совместного проекта «Служу Отечеству» Российского общества «Знание» и Государственного фонда «Защитники Отечества». Слушателями стали воспитанники военно-спортивного палаточного лагеря «Спецназ Дети».
Перед ребятами выступил ветеран специальной военной операции Михаил Толстогузов. На фронт он ушёл добровольцем. Сначала прошел подготовку на базе Российского университета спецназа имени В.В.Путина в Гудермесе в Чеченской Республике. После учебки югорчанин отправился на передовую в составе батальона «Ахмат». В их задачи входила оборона определенной территории. После возвращения Михаил Толстогузов стал социальным координатором фонда «Защитники Отечества». Сейчас он активно проводит встречи с молодёжью, где делится своим опытом участия в боевых действиях.
«Очень важно рассказывать ребятам о том, что происходит сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Уверен, подобные встречи с Героями воспитывают чувство патриотизма и любви к Родине и чувство уважения к тем, кто сегодня защищает наше Государство», — отметил он.
Михаил Толстогузов поделился с ребятам историями о самоотверженности товарищей, боевом братстве. Также он рассказал о таких ценностях, как мужество, долг перед Родиной и верность Отечеству.
Участники встречи с интересом слушали лектора, активно задавали вопросы. Больше всего их интересовали истории со службы и специальной военной операции. Также они рассказали о своих близких, которые защищают нашу страну.
«Мой папа доброволец и находится в зоне проведения специальной военной операции. Я считаю, что очень важно и нужно проводить такие встречи. Ребята, у которых нет никого на СВО, могут узнать, как сложно и тяжело сейчас там. И что надо гордиться нашими Защитниками, потому что они все настоящие Герои», – поделилась участница мероприятия.
Акция «Служу Отечеству» стартовала 10 июля и продлится до сентября. До конца лета к мероприятиям в рамках трека Знание.Герои присоединятся все 89 субъектов России. Перед молодёжью будут выступать военные корреспонденты, ветераны и участники специальной военной операции.
Как отмечал Президент РФ Владимир Путин, участники и ветераны СВО составляют костяк Вооруженных сил. Они должны участвовать в управлении страны и крупнейших проектах.
Совместная акция Государственного фонда «Защитники Отечества» и Российского общества «Знание» направлена на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание молодежи на основе личного примера.