Знания, которые спасают жизни
Первая помощь – это действия, которые каждый может предпринять, чтобы помочь человеку, получившему травму, до прибытия бригады скорой помощи. Но есть определенные категории граждан, которые обязаны ее оказывать. Это сотрудники Госавтоинспекции, полиции, военнослужащие, работники МЧС и пожарной службы, и другие. И очень часто от их умения и готовности спасать, зависят человеческие жизни.
Заведующий отделением скорой медицинской помощи БУ «Урайская городская клиническая больница» Денис Коглик провел мастер-класс сотрудникам Госавтоинспекции по первой помощи. Врач считает, что чем чаще отрабатываются навыки, тем легче будет ориентироваться на месте происшествия. Денис Геннадьевич рассказал о юридических аспектах первой помощи, при каких состояниях она оказывается и об особенностях сердечно-легочной реанимации детей и взрослых. «В первую очередь необходимо оценить состояние пострадавшего: проверить сознание и дыхание. Если он не реагирует на внешние раздражители, то переходим к следующему пункту – приему «вижу, слышу, ощущаю». Это проверка наличия дыхательных движений грудной клетки и живота, слышу и ощущаю – наклониться и ухом послушать, почувствовать дыхание. Если его нет, то приступаем к сердечно-легочной реанимации», – поясняет Денис Геннадьевич.
Специалист рассказал о нюансах проведения массажа сердца и искусственного дыхания, ответил на все вопросы, которых было не мало – сотрудники Госавтоинспекции воспользовались уникальной возможностью узнать интересующую их информацию из первых уст. Например, кому оказывается помощь в первую очередь при массовом ДТП, сколько времени проводить реанимацию, когда бригада СМП на подходе и как действовать при различных травмах.
Служители закона проверили свои навыки оказания первой помощи на специальном манекене с использованием дыхательного мешка. Кстати, с этого года механическое ручное устройство входит в стандарт оснащения аптечек для Госавтоинспекции.