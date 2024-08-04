В Ханты-Мансийске обсуждают методы воплощения культурных инициатив
Практические аспекты разработки и реализации социокультурных проектов обсуждают на форуме волонтеров культуры, который проходит в Ханты-Мансийске с 1 по 5 августа.
«Участники будут знакомиться с основами социокультурного проектирования, будут слушать информацию о том, как проводится грантовый конкурс Президетского фонда культурных инициатив, будут знакомиться с механикой и с основными критериями оценки проектов, подаваемых на конкурс. А также исследовать технологию подготовки к проекту и учиться учитывать то, что необходимо знать и понимать для того, чтобы проект, который они подготовят, выглядел достаточно убедительным перед экспертами и мог рассчитывать на высокие баллы оценки», - сказал первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив. Игорь Соболев.
По его словам, бюджет проекта должен быть четким, структурированным, предельно аргументированным. Частые ошибки, которые совершают участники, это оформление заявок в последний день и проектирование проекта с бюджета, а не с целевой группы и проблемы.
Ранее мы сообщали, что всероссийский форум волонтеров культуры собрал в столице Югры 100 лидеров культурных инициатив, профильных ведомств и учреждений из 45 регионов страны. Также на событие приехали участники из Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана. Цель форума — разработка Стратегия развития культурного добровольчества до 2030 года.