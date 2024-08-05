Росгвардия обеспечила правопорядок в период празднования Дня ВДВ в Югре
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в обеспечении охраны общественного порядка в период празднования 94-ой годовщины воздушно-десантных войск в Югре. Мероприятия прошли в Ханты-Мансийске, Сургуте, Пыть-Яхе и Нижневартовске.
В Ханты-Мансийске посты охраны порядка были организованы в парке имени Бориса Лосева, где в честь праздника прошёл открытый турнир по «Армлифтингу» и «Стритлифтингу» среди всех желающих.
Сургуте специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» провели обследование на наличие подозрительных предметов территорию сквера «Центральный», где десантники возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.
В Пыть-Яхе посты охраны порядка были организованы на территории Мемориального комплекса Славы. А в Нижневартовске охрана общественного порядка осуществлялась у памятника воинам-интернационалистам.
Наряды групп задержания вневедомственной охраны были ориентированы к местам проведения торжественных мероприятий. Резерв из числа сотрудников спецподразделений Росгвардии не задействовался. В чествовании ветеранов и военнослужащих воздушно-десантных войск приняло участие порядка 1700 человек.
«Задачи по обеспечению безопасности граждан в период празднования Дня ВДВ, поставленные перед подразделениями территориального Управления, выполнены в полном объеме. Нарушений общественного порядка и происшествий не допущено», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
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