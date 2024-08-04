В Югре продолжается апробация закона о социальном заказе
Нормы Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон, социальный заказ) апробируются в Югре четвертый год и обеспечивают конкурентные способы финансирования услуг социальной сферы, способствуют повышению качества и доступности государственных (муниципальных) услуг на основе принципа «деньги следуют за потребителем».
При реализации государственного (муниципального) социального заказа применяются единые требования к оказанию бюджетных услуг независимо от организационно-правовой формы поставщика, финансовое обеспечение гарантирует государство за счет выполнения социально заказа, у поставщика формируется устойчивый финансовый фундамент.
Уже сегодня, можно сказать, что апробация социального заказа позволила повысить адресность, доступность и массовость услуг социальной сферы, а негосударственным поставщикам предоставила возможность стать более эффективными, развивать инновационные формы оказания услуг.
В среднем каждый 9 житель Югры выбирает для оказания услуги негосударственного поставщика, 31 % поставщиков в реестре региона – это негосударственные организации.
Государственный социальный заказ в автономном округе формируется по трем направлениям: спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – по виду спорта «шахматы» на этапе начальной подготовки; предоставление социального обслуживания в форме на дому; создание условий для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации.
С 2024 года сформирован муниципальный заказ на услуги дополнительного образования детей. Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в условиях социального заказ – это новое направление, относящееся к полномочиям органов местного самоуправления, пилотными территориями стали все 22 муниципальных образования автономного округа, в которых реализация программ дополнительного образования осуществляется в рамках модели ПФДО.
Общественный контроль за этапами пилотирования Федерального закона осуществляет Общественная палата Югры, которая служит региональной коммуникационной площадкой для всех участников процесса, поставщиков и получателей услуг, органов власти всех уровней. Сопровождение апробации также обеспечивает Межведомственная рабочая группа, действующая на основе «горизонтального» распределения полномочий между участниками, позволяет внедрять в сложившуюся систему управления предлагаемые законом новации.
Подводя предварительные итоги реализация планомерных и комплексных мероприятий по расширению участия негосударственного сектора в оказании услуг социальной сферы, можно отметить, что применение механизмов социального заказа привело к системным изменениям: осуществлен переход от монопольного предоставления услуг государственными учреждениями к смешанной системе, услуги социальной сферы предоставляются как государственными, так и негосударственными организациями; услугами обеспечены жители труднодоступных районов благодаря заинтересованности и гибкости негосударственных поставщиков.
Количество туроператоров, предоставляющих услугу путешествия для школьников составляет – 11 организаций, в том числе 10 негосударственных, программ путешествий – 42, из них 6 специализированных программ для детей с особенными потребностями, всего 5120 школьников воспользуются сертификатом.
Услугу по виду спорта «шахматы» на этапе начальной подготовки оказывает 2 негосударственных поставщика, начальную спортивную подготовку в них проходит 80 детей.
Социальную услугу на дому по социальному сертификату оказывают 5 организаций социального обслуживания, из них 4 негосударственных, услуги получают 318 граждан.
В реестре исполнителей услуг по социальному сертификату дополнительного образования состоят 893 организации, из них 237 негосударственных, численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием по итогам 2024 года ожидается более 330 тыс. человек.
В связи с успешной апробацией механизмов социального заказа в пилотных территориях, Минфин России предусматривает реализацию Федерального закона о социальном заказе с 1 января 2025 года на всей территории Российской Федерации. Нормы о социальном заказе, которые ранее носили временный характер, будут применяться на постоянной основе.
У исполнительных органов и местных администраций появится право определять отрасли социальной сферы, в которых будет применяться Федеральный закон о социальном заказе, или отдельные услуги в рамках этих отраслей в системе «Электронный бюджет».