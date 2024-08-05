Югорчане смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Наставничество»
В целях распространения лучших практик наставничества министерство просвещения России проводит Всероссийский конкурс «Наставничество». Старт конкурса состоялся на Всероссийском съезде наставников 26 июля.
Организаторами конкурса являются также автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», институт развития профессионального образования при участии министерства науки и высшего образования Российской Федерации, министерства труда и социальной защиты России, федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь»), автономной некоммерческой организации «Центр знаний «Машук», ассоциации «Добро.рф», Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».
Как сообщили в министерстве просвещения России, конкурс проводится по направлениям «наставник года» и «лучшие практики наставничества». «По итогам конкурса будет сформирована база лучших практик наставничества, выявления лучших наставников в сфере образования, в социальной сфере и общественной деятельности, на производстве, а также в сфере государственного и муниципального управления», – отметил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.
В конкурсе принимают участие работники, осуществляющие наставническую деятельность в организациях образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и молодежной политики, на предприятиях, а также в федеральных и муниципальных органах исполнительной власти, местного самоуправления и в других сферах.
Конкурс проводится в дистанционном формате в два этапа: регистрация участников – с 26 июля по 25 октября, отборочный этап – с 26 июля по 27 октября.
Финальное мероприятие - фестиваль наставников будет проходить с 17 по 19 декабря на базе мастерской управления «Сенеж».
Регистрация участников проходит на официальном сайте конкурса: https://nastavnik.rsv.ru/