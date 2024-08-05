Маленький городок отмечает 30-летний юбилей
В автономном округе в начале 90-х годов для отдыха детей в летний период стали открываться этнические лагеря и площадки. Тогда родители активно записывали детей на летний отдых. Но сегодня, к сожалению, из четырнадцати таких этноплощадок и лагерей остался только «Мань Ускве» в деревне Ясунт Березовского района. В этом году это детское этническое стойбище отметило 30-летний юбилей.
В «Мань Ускве» в летнее время всегда проводится три-четыре смены. В этом году состоялось три смены, на последней смене была организована конференция, посвящённая юбилею стойбища. В течение двух дней участники смены – дети и взрослые читали доклады о жизни и деятельности стойбища, о культуре и ремеслах народов манси, ханты и коми-зырян. Всего с докладами выступили 36 человек. Модераторами конференции стали кандидаты исторических наук Т.А. Молданова и С.А. Попова. Все доклады будут опубликованы в сборнике Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок.
Следующие два дня проходила стратегическая сессия под названием «Ворщик рутыг олнэ махум» (Люди из рода Ворщика). По словам организаторов, сессия необходима для разработки новых идей и роста потенциала деятельности стойбища, направленной на создание условий для развития личности каждого ребенка не только на сменах, но и в дальнейшей жизни. Модератором стратсессии выступила Ольга Валерьевна Леснова, депутат Думы округа, президент региональной Ассоциации некоммерческих организаций ХМАО-Югры. Все участники разделились на команды, создавали и защищали свои проекты. Проекты касались изучения родного языка, ремесла, развития спорта и других важных аспектов жизни детского стойбища. Например, была озвучена идея создания круглогодичного стойбища в селе Саранпауль, чтобы дети могли заниматься шитьём, деревообработкой, рисованием и многими другими занятиями. Интересное предложение поступило от детей и взрослых, чтобы на Приполярном Урале появилось своё постоянное место дислокации стойбища, а для этого нужно построить стационарный дом и хозяйственные постройки для круглогодичного пребывания в горах.
Во время работы смены поздравить детей и взрослых стойбища «Мань Ускве» приезжали Ирина Чечёткина, заместитель главы Березовского района, Зульфия Канева, председатель Думы района, Вероника Чекмазова и.о. председателя комитета образования Березовского района, Илья Сметанин, глава сельского поселения Саранпауль. Все они пожелали этническому стойбище «Мань Ускве» развития, творческих успехов и дальнейшего процветания!
Любовь Стаканова, директор стойбища, выступая на конференции, отметила, что идеей создания стойбища было максимальное погружение детей в культуру коренных народов Югры через изучение мансийского языка, через изучение истории своего народа. Стойбище прошло несколько этапов, в каждом из них они находили новые идеи для их реализации, в них всегда участвуют и дети, и молодежь и старшее поколение, как это и должно быть в настоящей большой семье.
Галина Кондина