С начала 2024 года более 8,5 тысяч женщин и новорожденных в Югре получили услуги по родовым сертификатам
С начала 2024 года Отделение СФР по ХМАО – Югре оплатило услуги по родовым сертификатам, которые были предоставлены более 8,5 тысячам мам и малышей. Женщинам оказывалась не только медицинская помощь, но и правовая, психологическая или медико-социальная поддержка.
Родовый сертификат — это электронный документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности и для родов. Он формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат также может оформить детская поликлиника, где будет наблюдаться ребенок на первом году жизни. Оплате по родовому сертификату подлежат услуги, оказываемые медицинскими организациями только в рамках обязательного медицинского страхования. Если женщина получает медицинскую помощь на платной основе, сертификат не формируется.
Все необходимые сведения для оплаты талонов родового сертификата (данные о постановке на учет в женской консультации, о принятии родов и о наблюдении ребенка в поликлинике в течение первого года жизни) Отделение Социального фонда по ХМАО – Югре получает от медицинских организаций самостоятельно. Будущим мамам сертификат на руки не выдается.
Переход на электронную форму родового сертификата значительно упростил для медицинских работников процедуру заполнения документа, а для женщин — отменил необходимость носить с собой и предъявлять бумажный бланк.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам ОСФР по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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