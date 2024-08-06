«Культура – это то, что остаётся, когда все остальное забыто»: в Югре прошёл Всероссийский форум волонтёров культуры
Участники форума выработали предложения для внесения в стратегию развития культурного добровольчества России до 2030 года. Презентация стратегии состоится 5 декабря на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.
В течение пяти дней более 100 лидеров социокультурных инициатив, представителей профильных ведомств и учреждений культуры из 45 регионов России прорабатывали предложения по нескольким ключевым направлениям: развитие культуры на малых территориях, сохранение культурного наследия, вовлечение детей и молодёжи, семейные ценности и решение кадровых вопросов в сфере культуры. Также в рамках Года волонтерского движения в странах СНГ на Форум приехали представители из 6 стран: Белоруссии, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.
Направления проработки Стратегии определяли сами участники, опираясь на ключевые нормативные документы в сфере культуры и указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
«Мы за то, чтобы вырабатывать любые решения совместно, а не навязывать свой подход. Поэтому участники пробовали себя в роли руководителей, самостоятельно определяя направления развития и формируя образ будущего. Главное, что каждый смог внести свой вклад в формирование основ документа, с которым им предстоит работать уже в своих регионах. Если говорить о результатах, то мы ожидаем еще большей вовлеченности молодежи в культурные проекты, повышение качества социокультурных проектов и укрепления правильных, патриотических ценностей среди населения и молодёжи», — Яков Самохвалов, директор департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Это первый самостоятельный форум для сообщества Движения, где его участники смогли очно познакомиться друг с другом, поделиться обратной связью о работе и найти положительное подкрепление своим инициативам. Волонтёры культуры посетили более 30 учебных модулей в сфере медиа и развития личного бренда, развития социального бизнеса, привлечения коммерческих средств для собственных инициатив, сохранение культурного наследия народов России, а также сессия с представителями Президентского фонда культурных инициатив с возможностью презентаций своих проектов.
«Как театральный режиссер, я воспринимаю форум через призму своей профессии. Программа была четко срежиссирована и динамично выстроена. А ещё, удивительно, но мы сразу нашли общий язык с участниками. И это подтверждает, что у большой России нет границ», – поделился впечатлениями участник форума, а также член координационного совета ВОД «Волонтёры культуры» Максим Левшаков из Смоленска.
Почетными гостями Форума выступили Мария Голубкина, актриса театра и кино, член Попечительского совета фонда «ВАНЯ» и Ирина Безрукова, актриса театра и кино, телеведущая.
«Волонтерам, как мне кажется, должно быть важно и интересно быть в центре всех творческих событий и вкладывать свою энергию и помощь, чтобы искусство стало ближе для каждого», – отметила Ирина Безрукова.
Напомним, что форум проходил на базе Круглогодичного молодёжного образовательного центра «Добрино». Работа центра была запущена Президентом РФ в апреле 2024 года, и уже на текущий момент командой «Добрино» в составе автономной некоммерческой организации «Молодёжный центр Югры» проведено 3 образовательных проекта, и до конца года запланировано ещё 7, в их числе — Всероссийский форум социального призвания платформы Росмолодёжь.События.
«Есть такая фраза: “Культура — это то, что остается, когда все остальное забыто”. Волонтёры Движения формируют и сохраняют фундамент нашего культурного кода, культуры нашей страны, и это очень важная и почётная миссия. Мы готовы поддержать участников в регионах, предоставив социальные механики и инструменты, доступные в нашем центре. Уверен, что форум — это только начало, и после его завершения влияние будет значительно глубже», — подчеркнул Владислав Соколов, руководитель Круглогодичного молодёжного образовательного центра «Добрино».
Закрытие форума состоялось 4 августа, собрав более 3000 горожан на центральной площади, где прошёл уникальный фестиваль «Театр без границ». Зрители увидели три спектакля: один из них создан югорскими артистами – сургутским коллективом «ДэнсВэй», а два коллектива приехали из Москвы – это театр «Высокие братья» и авторский театр «Эскизы в пространстве».
АНО “Молодёжный центр Югры”