Югорчане могут получить премию губернатора Югры за вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга автономного округа
Жителей автономного округа приглашают принять участие в премии губернатора Югры «За вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Стать участниками премии могут физические лица в возрасте от 16 лет, проживающие в Югре и проявившие себя в направлении территориального территориального маркетинга и брендинга региона.
Для этого необходимо представить документы в электронной форме в государственной информационной системе «Югра Открытая» или на бумажном носителе до 1 сентября 2024 года.
После чего Департамент экономического развития Югры в день проведения заседания экспертного совета проведет публичную защиту результатов деятельности участников премии.
Премия присуждается ежегодно семи лауреатам в размере 150 тысяч рублей каждому.