Кампания по вакцинации коренных малочисленных народов Севера
Сотрудниками БУ «Федоровская городская больница» продолжается активная кампания по иммунизации коренных малочисленных народов севера против коревой инфекции.
Проживание в труднодоступных местах, а также активное взаимодействие между собой КМНС, создает большие риски для возникновения и распространения инфекционных процессов. С целью предотвращения ухудшения санитарно-эпидемической ситуации медицинские работники приглашают вышеуказанную группу населения на вакцинацию и выезжают для работы на родовые угодья, чтобы обеспечить безопасность и здоровье каждого.