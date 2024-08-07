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Кампания по вакцинации коренных малочисленных народов Севера

07.08.2024

Сотрудниками БУ «Федоровская городская больница» продолжается активная кампания по иммунизации коренных малочисленных народов севера против коревой инфекции.

Проживание в труднодоступных местах, а также активное взаимодействие между собой КМНС, создает большие риски для возникновения и распространения инфекционных процессов. С целью предотвращения ухудшения санитарно-эпидемической ситуации медицинские работники приглашают вышеуказанную группу населения на вакцинацию и выезжают для работы на родовые угодья, чтобы обеспечить безопасность и здоровье каждого.

dzhmao.ru

07.08.2024

07.08.2024