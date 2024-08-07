Кампания по вакцинации коренных малочисленных народов Севера

Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков побывал в нескольких летних детских лагерях дневного пребывания, в которых отдыхают юные вартовчане. Они расположились в спортивной школе, Гимназии №2 и Нижневартовском комплексном центре социального обслуживания населения.