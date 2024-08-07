Борис Хохряков посетил детские летние лагеря.
Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков побывал в нескольких летних детских лагерях дневного пребывания, в которых отдыхают юные вартовчане. Они расположились в спортивной школе, Гимназии №2 и Нижневартовском комплексном центре социального обслуживания населения.
В каждом лагере для ребят организовано полноценное питание и разработаны тематические развивающие программы. К примеру, в комплексном центре организована оздоровительная смена по программе «Югорские кладоискатели», в котором отдыхают 55 детей социально незащищенной категории.
В спортивной школе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» организован спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Путь к успеху», в котором отдыхают 86 ребят из отделений по видам спорта: рукопашный бой, спортивная аэробика, спортивный туризм, в том числе 15 детей льготной категории из многодетных семей. Здесь реализуется программа «Путь к успеху», направленная на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, реализации двигательного, культурно-досугового и творческого потенциала детей и подростков.
В Гимназии №2 организован лагерь дневного пребывания детей с тематической программой «Вокруг нас удивительный мир», направленной на создание условий для сохранения и укрепления здоровья юных югорчан.
Борис Хохряков осмотрел помещения, которые отведены под лагеря, пообщался с ребятами, поговорили об истории города, насколько им интересно в лагере, как проводят время.
«Во всех лагерях дневного пребывания прекрасно кормят, все довольны. Я считаю, что такой летний отдых детей востребован, пользуется популярностью и с каждым годом желающих становится все больше и больше, – прокомментировал свой визит Борис Хохряков. – В третью смену, к примеру, не все желающие попали в лагерь. На этот счет тоже надо подумать. Для детей здесь созданы все условия, в том числе здесь новые знакомства, новые друзья, впечатления. Есть хорошая возможность отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры