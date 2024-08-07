Профессии будущего и работа в онлайне: лекторы Общества «Знание» встретились с молодежью ХМАО – Югры
Мероприятие прошло 5 августа в Ляминской средней общеобразовательной школе с пришкольным интернатом. Организатором выступило Российское общество «Знание». Профориентационные лекции провели специалисты из различных сфер деятельности.
Директор филиала Российского общества «Знание» в ХМАО – Югре Светлана Ескина объяснила ребятам, каким образом можно развить критическое мышление и аналитические навыки при просмотре фильмов.
«Были рассмотрены различные аспекты кинематографа, такие как сюжет, персонажи, операторская работа, монтаж и звуковое оформление. Участники мероприятия узнали о том, какие эмоции и идеи могут быть переданы через кино. Лекция включала показ и обсуждение отрывков из различных мультфильмов, чтобы помочь школьникам лучше понять и научиться анализировать произведения искусства и сделать карьерный выбор в сторону профессий кино», – поделилась она.
Генеральный директор образовательного центра «МЭСЭДЖ» Ирина Гордиянова рассказала молодёжи о том, как построить карьеру мечты. Психолог, специалист в области лидерства и саморазвития личности, индивидуальный предприниматель Любовь Кириленко выступила с лекцией о профессиях будущего. Ребята узнали, какие специальности будут востребованы и актуальны в ближайшие 10 лет, где им можно обучиться и как выбрать сферу деятельности, которая будет приносить не только деньги, но и удовольствие.
«Вместе с юными участниками мы активно обсуждали, какие профессии появятся в будущем, а какие, возможно, исчезнут, уступив место нейросетям и автоматизации. Вместе мы разбирали навыки, которые будут востребованы в мире стремительных технологических изменений и как их развивать уже сегодня. Работа строилась в интерактивном формате, с использованием заданий и обсуждений. Ребята фантазировали о будущих профессиях, проявляли креативность и не боялись делать смелые прогнозы. Кроме того, они получили советы по развитию ключевых навыков, таких как критическое мышление, креативность, эмоциональный интеллект и умение работать в команде», – поделилась лектор.
С лекцией «Спорт как социальный лифт» выступил директор футбольного клуба «Искра» Олег Пискунов. Он рассказал, почему важно ставить перед собой цели, планировать и дисциплинированно выполнять работу, получать результат и двигаться дальше. Директор АНО «Лаборатория успеха» Александра Важенина провела тренинг по развитию навыков для работы в онлайне. Особое внимание лектор уделила вопросам интернет-безопасности.
«Сегодняшние подростки обладают исключительными способностями к обучению и адаптации, что делает их особенно удачными кандидатами для работы в интернете. Онлайн-заработок открывает перед ними широкий спектр возможностей — от фриланса и стажировок до создания собственных проектов. Уверена, что освоение таких навыков является ключевым фактором, позволяющим молодому поколению добиться успеха в будущем. Наша задача как взрослых – вооружить необходимыми знаниями и навыками, которые помогут им уверенно двигаться по пути онлайн-деятельности и успешно справляться с возникающими вызовами», – поделилась она.
Знание.Карьера – это просветительский проект в сфере профессиональной ориентации и построения карьеры для школьников и студентов в 89 субъектах РФ, включающий в себя выступления экспертов, мастер-классы от HR-специалистов, деловые и профориентационные игры, экскурсии на предприятия, а также встречи с молодыми представителями различных профессий.