Югорские эксперты обучаются оценке социокультурных проектов по федеральным стандартам ПФКИ
5-6 августа 2024 года Фонд гражданских инициатив Югры совместно с представителями Президентского фонда культурных инициатив организовали обучение потенциальных участников экспертного пула конкурса на грант губернатора Югры в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий на базе «Точки кипения» в г. Ханты-Мансийске. Ключевая цель обучения – повысить качество экспертизы в оценке социокультурных проектов.
Приветствуя участников, директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов отметил, что от экспертизы и этики профессионального поведения экспертов во многом зависит уровень доверия к конкурсным процедурам. «Президентский фонд культурных инициатив готов поделиться с нами знаниями и конкретными технологиями — это опыт, информация, упакованные в инструкцию по применению», – подчеркнул значимость обучения Яков Самохвалов.
Первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев поблагодарил Правительство автономного округа, региональный департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей, а также Фонд гражданских инициатив Югры за проявленную инициативу.
«Конкурс Президентского фонда культурных инициатив впервые в российской истории воспринят своей конструкцией на уровне субъекта Российской Федерации. И мы признательны за эту инициативу всей команде организаторов конкурса. Помимо инструкций и методик при проведении экспертных процедур нужна коллективная сонастроенность экспертного пула с теми целями и задачами, которые ставит во главу угла структура, занимающаяся проведением конкурса. Надеюсь, что наша совместная работа тоже этому поспособствует», – отметил Игорь Соболев.
В рамках первого дня обучения состоялась презентация деятельности Президентского фонда культурных инициатив, а также особенностей конкурса на грант губернатора Югры и его сходств с федеральным конкурсом в сфере культуры.
Во второй день эксперты планируют подробно рассмотреть критерии оценки заявок на конкурсе Президентского фонда культурных инициатив с акцентом на конкурс на грант Губернатора Югры в сфере культуры, проведут практическую работу в группах, разберут типичные ошибки.
Напомним, что заявочная кампания на конкурс губернатора Югры в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий была продлена до 9 августа 2024 года. Подать заявку можно на сайте грантгубернатора.рф.
Параллельно с заявочной кампанией конкурса в Югре, стартовал федеральный конкурс Президентского Фонда культурных инициатив, который продлится до 10 сентября включительно. Ознакомиться с подробностями можно на сайте: фондкультурныхиницатив.рф.