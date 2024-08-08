Более 15 тысяч пенсионеров в ХМАО-Югре получили компенсацию проезда на отдых с начала 2024 года
Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в этом году возместило стоимость проезда на отдых для 15 642 пенсионеров, проживающих в регионе.
По действующим правилам, жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей после выхода на пенсию могут раз в два года компенсировать потраченные на дорогу средства к месту отдыха. Компенсация предоставляется только неработающим пенсионерам, но при этом за любой вид транспорта, будь то личный автомобиль, поезд, самолет, корабль или автобус. Льготой можно воспользоваться за передвижение по территории России.
Пенсионеры-северяне вправе выбрать один из двух вариантов того, как будет предоставлена компенсация. Первый — заранее обратиться в Отделение СФР по ХМАО-Югре, где выдадут специальный талон для оформления бесплатного проездного билета. Второй — сначала купить билеты, а затем получить компенсацию. В отдельных случаях возможны оба варианта.
«Для получения компенсации пенсионер может обратиться лично в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО – Югре по месту жительства, в МФЦ или по почте. Также хочу напомнить, что с октября 2022 года заявление на компенсацию транспортных расходов можно подать на портале госуслуг без визита в клиентскую службу или МФЦ», — рассказала Ольга Галюк, заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре.
Кроме того, с конца мая 2024 года были внесены изменения в правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам. Так, с десяти до пяти рабочих дней сокращен срок рассмотрения заявления о предоставлении компенсации. Кроме того, правила дополнены пунктом, позволяющим пенсионеру аннулировать ранее поданное заявление.
Стало проще получить компенсацию стоимости авиаперелета по территории России, если пенсионер отдыхал за рубежом. Справка о стоимости перелета по-прежнему нужна, но выдать ее может не только авиакомпания, но и другая организация: агентство по продаже авиабилетов, туроператор или турагентство.
Есть изменения и в части компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно на личном автомобиле. Пенсионеру теперь не нужно представлять справку о стоимости проезда по тому же маршруту на поезде, если по этому маршруту или его части железнодорожное сообщение отсутствует.
Помимо этого, получить возмещение затрат на проезд стало возможным, если часть пути гражданин проехал на личном автомобиле, а другую часть — иным видом транспорта, например, поездом или самолетом. Ранее расходы на проезд на личном автомобиле возмещались только в случае, если пенсионер проехал на нем весь путь.
Напоминаем, расходы возмещаются за проезд на личном автомобиле, на поезде в плацкартном вагоне, на самолете в экономклассе, внутренним водным транспортом в каюте III категории речного судна, морским транспортом в каюте IV—V групп судна регулярных транспортных линий, а также междугороднем регулярном автобусе.
Единый контакт-центр Социального фонда России – 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная – с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре