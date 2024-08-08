В Югре постоянно идёт пополнение медицинских кадров
С начала 2024 года коллектив кардиоцентра пополнился десятью врачами, среди которых взрослые и детские кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи ультразвуковой диагностики, рентгенологи. Недавно сразу два новых специалиста пополнили коллектив профессионалов БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии».
Екатерина Климова переехала в Сургут из города Беломорска Республики Карелия. Северный климат не напугал молодого специалиста, и уже месяц в коллективе кардиологического отделения №2 трудится новый врач-кардиолог. Одновременно с Екатериной Климовой трудоустроилась врач-невролог Ирина Брыжинская, которая стала частью коллектива кардиологического отделения №1. В Сургут из Иркутска Ирина Евгеньевна приехала по рекомендации однокурсницы. Теперь подруги, которые вместе учились в Иркутском медицинском университете, работают рука об руку в Югре. За плечами Ирины Евгеньевны опыт работы заведующей отделением областной клинической больницы г. Иркутска.
Двери кардиоцентра всегда открыты для врачей, а также молодых специалистов, делающих первые шаги в профессии. В учреждении много лет функционирует Школа наставничества. Проект направлен на поддержку и развитие молодых специалистов. Его выпускниками стали сотни врачей различных специальностей. Каждому начинающему врачу предоставляется возможность работать под руководством опытного наставника. На протяжении года молодой специалист получает ценные знания и практические навыки. Наставники не только обучают, но и вдохновляют, передавая свои знания и любовь к профессии.