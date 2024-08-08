Многодетные семьи получат новые удостоверения
Правительство Югры, заседание которого провел временно исполняющий обязанности Губернатора Югры Руслан Кухарук, одобрило предложения Департамента социального развития автономного округа о замене ранее действующих удостоверений многодетной семьи на новые единые образцы, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации в июне.
По словам исполняющей обязанности директора Департамента социального развития Югры Светланы Кругловой, в настоящее время в автономном округе 43 843 многодетные семьи.Департаментом социального развития автономного округа будет обеспечено в электронной форме уведомление многодетных семей о необходимости получения переоформленного удостоверения в соответствии с единым образцом.
Руслан Кухарук дал поручение максимально упростить процедуру получения нового документа. «Чтобы у семьи не возникло проблем в получении. Выдачу удостоверений можно организовать там, где проживает семья – вручить может глава муниципалитета», – отметил врио главы региона.
Департамент внутренней политики