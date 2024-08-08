В югре разрабатывается новая программа по расселению аварийного жилья
Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук провел заседание правительства автономного округа.
Предваряя рассмотрение вопросов повестки, врио главы региона подвел итоги ряда рабочих поездок, программа которых формируется с учетом запросов жителей муниципальных образований. «Все поручения, которые вырабатываются на встречах с жителями, управленческими командами муниципалитетов должны рассматриваться как руководство к действию, основой для принятия решений», – подчеркнул Руслан Кухарук.
Врио губернатора напомнил, что на недавнем заседании Правительства Российской Федерации была приведена статистика исполнения регионами программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. В Югре эта программа в стадии завершения. «В настоящее время мы работаем над программой по расселению жилья, признанного аварийным до 2022 года. В министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России будет направлена заявка на софинансирование из федерального бюджета», – обозначил врио главы региона.
Комментируя итоги первого заседания градостроительного совета Югры, Руслан Кухарук обозначил задачу переформатирования его работы. «Акцент ставим на использование механизма комплексного развития территорий, в том числе тех, которые попадают под расселение аварийного жилья. Там, где есть необходимость разгрузить органы местного самоуправления, берем их на региональное сопровождение», – продолжил врио губернатора.
Руслан Кухарук дал поручение департаменту внутренней политики совместно с руководством совета муниципальных образований Югры провести анализ его деятельности с тем, чтобы актуализировать ее с учетом запросов жителей автономного округа.
Департамент внутренней политики