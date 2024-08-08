В Сургутском районе торжественные линейки пройдут 2 сентября
В Сургутском районе День знаний перенесен с 1 на 2 сентября. Такое решение принято Минпросвещением.
- Торжественные линейки будут организованы 2 сентября. Порядка 1400 первоклассников сядут за парты 19 школ района. Так как 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье, учащихся ждут в школах 2 сентября, - прокомментировала Елена Суровцова, заместитель директора департамента образования администрации Сургутского района.
Формат линеек останется неизменным. В торжественной обстановке «первоклашек» будут поздравлять с началом взрослой жизни, педагоги, школьники и родители.
– Сами мероприятия пройдут в обычном режиме, без каких-либо ограничений, – отметил директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин.