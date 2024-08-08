Заседание круглого стола на тему «Коренные малочисленные народы: гарантии прав и механизмы реализации» состоялось сегодня в окружном парламенте
Мероприятие, инициированное Ассамблеей представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, прошло в региональной Думе и было посвящено 35-летию со дня проведения I учредительного съезда коренных народов Севера автономного округа.
Модератором круглого стола выступил заместитель Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин. В заседании также приняли участие депутаты окружного парламента, члены Правительства региона, представители федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов автономного округа, руководители представительных органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Югры, представители научного сообщества, общественность.
В приветственном слове к участникам заседания, направленном от имени спикера окружной Думы Бориса Хохрякова, говорится: «Югра, являясь одним из многонациональных регионов Российской Федерации, принадлежит к числу территорий исконного проживания коренных северных этносов – народов ханты, манси, лесных ненцев и вот уже многие годы реализует государственную политику их устойчивого социально-экономического развития.
Необходимость поддержки со стороны государства продиктована реалиями современного мира, динамичными темпами освоения Севера, развитием науки и техники, которые неизбежно ведут к изменениям уникальной цивилизации обских угров, трансформации обычаев и традиций, родного языка и культуры, растворению этнической самобытности».
Торжественная часть заседания завершилась вручением наград. Почетными грамотами Думы Югры и благодарственными письмами Председателя Думы автономного округа были отмечены югорчане, которые проявили себя в труде и общественной деятельности, а также внесли вклад в сохранение и развитие культуры коренных малочисленных народов Севера.
С докладами выступили руководители профильных департаментов, общественные деятели, представители научного сообщества, осветившие разные аспекты темы, вынесенной на повестку заседания.
За круглым столом были обсуждены вопросы совершенствования правового регулирования в сфере защиты прав, исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, создания условий для сохранения культурного наследия, развития и популяризации родных языков, расширения спектра участия и вовлечения представителей коренных малочисленных народов Севера в решение социальных и управленческих задач.
Завершающим этапом заседания стало принятие рекомендаций в сфере обеспечения гарантий прав коренных малочисленных народов и реализации мер, направленных на содействие устойчивому развитию малых этносов Югры. Работа в данном направлении будет продолжена.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа