Участники заезда «Созидание» на «Территории смыслов» обсудят вызовы социально-экономической политики России и представят проекты для их решения
7 августа на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.События состоялось открытие второго заезда «Созидание». Мастерская управления «Сенеж» — образовательный центр президентской платформы «Россия — страна возможностей» — объединила 500 представителей некоммерческого сектора, государственных корпораций и работающую молодёжь.
Участников заезда «Созидание» с открытием поздравили заместитель руководителя Росмолодёжи Дамир Фаттахов, первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по молодёжной политике, председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев, исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин и руководитель департамента обучающих программ Фонда президентских грантов Анна Никифорова.
От лица Федерального агентства по делам молодёжи, как оператора будущего национального проекта «Молодёжь и дети», выступил Дамир Фаттахов. В своём обращении к участникам он отметил, что этот нацпроект работает на протяжении всего пути молодого человека:
«Собственно, вопрос про путь — один из краеугольных в нашей с вами работе в рамках заезда, где мы соединяем созидателей — тех, кто создаёт продукты и создаёт добро. Мы объединили молодёжь, работающую в компаниях и развивающуюся в добровольчестве, чтобы определить вопросы, которые нам вместе нужно взять в работу. Мы живём в особенное время, когда необходимо укреплять суверенитет страны, в том числе технологический. Важную роль здесь играют молодые специалисты, которые разрабатывают решения и продукты в масштабах корпораций. Мы рассчитываем на совместные решения, которые помогут создать больше возможностей для молодёжи».
В своём приветственном слове первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков поделился 20-летним опытом работы в Минпромторге и рассказал о планах по созданию индустриального кино для молодёжной аудитории, попросив участников форума дать обратную связь и рассказать, каким они хотели бы видеть такой фильм.
«Технологический суверенитет и технологическое лидерство — это способность страны отвечать на любые вызовы и решать важнейшие задачи своими силами. Мы живём в непростое, но очень интересное время. Сварщик сейчас получает больше, чем коммерческий директор; на вес золота люди, умеющие управлять станком с ЧПУ. Заниматься промышленностью — это круто», — обратился к участникам «Территории смыслов» Василий Осьмаков, пожелал им никогда не сдаваться, мечтать и верить в свои силы.
В этом году экосистема социального развития Добро.рф, при поддержке которой проходит второй заезд, празднует своё десятилетие. От имени этой платформы участников приветствовал Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев:
«Многие из вас выбрали для себя один из главных смыслов — тему взаимопомощи, которая сегодня стала гражданской идеей. Это культурный код нашей страны. Наша задача — сделать так, чтобы добро было нормой жизни, чтобы смысл созидания был неотъемлемой частью жизни каждого человека в нашей стране. В стратегии развития Добро.рф
до 2030 года мы определили для себя новые направления: это наставничество, донорство, социальное предпринимательство, благотворительность и НКО. На этой смене мы расскажем о возможностях, которые у нас есть, и поможем воплотить ваши идеи. Давайте создавать такие смыслы, которые бы вдохновляли миллионы людей на действия и решения».
Соорганизатор форума — президентская платформа «Россия — страна возможностей». Часть людей, которые повлияли на становление платформы, в прошлом были участниками форума «Территория смыслов». По словам Андрея Бетина, в Мастерской управления «Сенеж» работает ряд выпускников, которые уже отвечают за реализацию федеральных программ, входящих в национальный проект «Молодёжь и дети».
«Мы принимаем форум на базе Мастерской управления «Сенеж» с 2019 года, и я уже не раз встречал выпускников «Территории смыслов» и в числе победителей наших конкурсов, например, «Лидеры России», и среди участников наших профильных программ. Это еще раз говорит о том, что «Территория смыслов» — площадка, которая «зажигает» таланты и помогает обрести силу в служении и созидании. Форум — это интенсивный «мозговой штурм», по результатам которого формируются новые смыслы. Вы здесь, чтобы обсудить и наметить будущее нашей страны. Ваши идеи и инициативы — это те ключи, которые откроют двери к новым возможностям в социально-экономической политике России», — говорит исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
В ходе второго заезда с 7 по 11 августа состоятся две смены. В смене «Территория развития» принимает участие молодёжь, работающая в корпорациях, в возрасте от 18 до 35 лет. Программа посвящена выработке мер поддержки отечественных разработок и инноваций, укреплению технологического суверенитета, а также созданию решений по сопровождению карьерного роста и профессиональному развитию молодых специалистов.
Ключевыми целями «Территории поддержки» являются акселерация молодых кадров некоммерческой сферы — развитие их карьеры, повышение компетентности в сфере социального проектирования и предпринимательства, решение вызовов для действующих НКО. Её участниками стали представители некоммерческих организаций и социальных учреждений, сотрудники благотворительных фондов, волонтёры от 18 до 35 лет. Образовательная программа смены «Территория поддержки» подготовлена и проводится Фондом президентских грантов.
На основе предложенных участниками второго заезда проектов будут сформированы решения по поддержке инициатив молодёжи в достижении целей национального проекта «Молодёжь и дети», а также перечень тем, с которыми предстоит работать на итоговой смене.
У каждого заезда есть свой символ — известный человек, выступающий идейным вдохновителем для участников. Символ заезда «Созидание» — промышленник и меценат Павел Михайлович Третьяков. Именно он и его брат основали Третьяковскую галерею, в которой собраны великие произведения русских художников.
Работа каждого заезда форума проходит под руководством архитекторов — лидеров отрасли. Архитекторами заезда «Созидание» стали команды Фонда президентских грантов и Агентства стратегических инициатив.
«Территория смыслов» — это ставшая традиционной площадка, на которой в ходе живого общения ведущие деятели политики, культуры, науки и других отраслей делятся с молодыми участниками своим опытом и знаниями, объясняют смысл принимаемых государственных решений и сами из первых уст узнают о взглядах и предложениях молодёжи, на основе этого — принимают решения, направленные на поддержку нового поколения.
Традиционно у каждого участника форума есть шанс реализовать свою инициативу благодаря конкурсу Росмолодёжь.Гранты. На каждой смене представлены 18 тематических номинаций: от организации занятости молодёжи и работы с людьми с ОВЗ до развития и поддержки добровольчества и вовлечения молодёжи в сферу науки и технологий. Максимальный размер гранта составляет 1,5 млн рублей.
Работа форума продлится до 30 августа 2024 года. Образовательная программа девяти смен будет идти параллельно. Тематические заезды «Семья», «Созидание», «Служение» и «Единство» объединят различные группы участников для синхронизации мнений и работы над общими продуктами. Пятый заезд «Команда» включит в себя одну итоговую смену «Территория решений» и соберёт 200 наиболее отличившихся участников предыдущих смен, а также лучших выпускников проектов экосистемы молодёжной политики.
Каждая смена посвящена разработке различных профильных решений, востребованных её целевой аудиторией, в совокупности формируя широкую палитру предложений молодёжи по развитию и поддержке достижений целей в ключевых направлениях развития государства.
Организатором Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), соорганизаторами — автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» и Всемирный фестиваль молодёжи.