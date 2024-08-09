В Сургутский район приплывет плавполиклиника «Николай Пирогов»
Первым медицинский теплоход посетит поселок Банный 24 августа. Жители смогут получить медицинскую помощь узких специалистов и проверить организм. На борту корабля оборудованы 19 медицинских кабинетов, имеются аппараты лучевой диагностики (цифровые флюорограф и маммограф), дентальный и передвижной рентгенологический аппараты.
- Бригада медиков состоит из врачей общей практики, акушера-гинеколога, врача клинической лабораторной диагностики, невролога, стоматолога, хирурга, офтальмолога, рентгенолога, врача ультразвуковой диагностики. Большинство из них имеют по несколько смежных специальностей, что дает возможность предоставлять населению большой спектр медицинских услуг, - рассказала главный специалист отдела реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Анастасия Насырова.
Летняя навигация лечебно-диагностического отделения Центра профессиональной патологии на базе теплохода «Николай Пирогов» открылась в конце мая. За сезон медицинская бригада посетит 48 населенных пунктов Югры.
Расписание работы медицинской бригады в Сургутском районе:
- 24 августа 2024 года в п.Банном;
- с 26 по 27 августа 2024 года в п. Высокий Мыс;
- с 28 по 30 августа в с.п. Лямина;
- с 31 августа 2024 года по 04 сентября 2024 года в с.п. Сытомино.