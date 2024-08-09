Отделение Социального фонда России по ХМАО-Югре проиндексирует пенсии работающим пенсионерам в феврале
Индексация страховых пенсий, которые получают работающие пенсионеры, с 2025 года будет проводиться в два этапа – в феврале и апреле текущего года. Рассказываем подробнее, как будет организовано повышение пенсий.
Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам вступит в силу с 1 января 2025 года. Но непосредственно сама индексация состоится на месяц позже – с 1 февраля 2025 года, и далее ежегодно. Данная индексация коснется 114 146 работающих пенсионеров Югры.
Каждая февральская индексация будет проводиться с учетом индекса роста потребительских цен за прошедший год. Повышение будет затрагивать всю пенсию целиком, то есть страховую и фиксированную часть, с учетом всех предыдущих индексаций.
Второй этап повышения запланирован с 1 апреля каждого года. На этом этапе размер страховых пенсий будет индексироваться исходя из роста доходов Соцфонда. Такое повышение затронет только страховую часть пенсии, то есть ту, что формируется за счет индивидуального пенсионного коэффициента.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам ОСФР по ХМАО – Югре по номеру единого контакт-центра: 8-800-10-000-01.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре