Актуальные вопросы развития муниципалитета прозвучали на встрече Руслана Кухарука с жителями Пыть-Яха
Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук посетил Пыть-Ях с рабочим визитом. Традиционно программа поездки была составлена с учетом поступивших обращений в адрес нового руководителя региона от жителей муниципалитета. После встречи с управленческой командой муниципалитета и посещения городских объектов, новый руководитель региона лично пообщался с жителями и представителями общественности города.
Ряд вопросов от жителей поступил на тему расселения из аварийного жилья, а также балочного фонда. Руслан Кухарук сообщил, что в регионе разрабатывается окружная программа по расселению из аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.
Представитель местной общественной организации ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха Дмитрий Бондаренко выразил просьбу посодействовать в сокращении сроков рассмотрения обращений, поступающих от военнослужащих в части оказания помощи в передаче необходимого оборудования и техники для воинских частей. Врио губернатора Югры поручил взять этот вопрос на контроль.
Также от жителей звучали замечания в части работы городского общественного транспорта. Руслан Кухарук, отвечая жителям, сообщил, что этот вопрос обсуждался с управленческой командой муниципального образования, городским властям поручено предоставить полную информацию о работе общественного транспорта.
«Работа общественного транспорта должна быть налажена. Помимо этого необходимо в постоянном режиме осуществлять мониторинг работы общественного транспорта, отслеживать и своевременно реагировать на недочеты», - отметил Руслан Кухарук.
На встрече жители обратили внимание врио губернатора на высокие тарифы на коммунальные услуги. Руслан Кухарук заметил, что эта тема уже взята на контроль на уровне региона. «Региональная тарифная служба проведет оценку стоимости коммунальных услуг по всему округу», - объявил врио губернатора.
На встрече с врио губернатора присутствовали представители молодежи. Так, молодые люди из Пыть-Яха рассказали о том, что многие заинтересованы после окончания учебы вернуться жить и работать в родной город, но для этого, по их мнению, необходимо создавать новые молодежные объекты.
Руслан Кухарук пояснил, что создание комфортных и современных условий для жизни в городах Югры - приоритетная задача для региональной власти и пояснил, что молодежь должна проявлять активное участие в создании новых городских объектов.
Местная жительница, проживающая по улице Кузоваткина, заявила о необходимости создания на дворовой территории современной детской площадки. Новый руководитель региона поддержал желание жителей о создании благоустроенных территорий, отметив, что в решении этого вопроса управляющие компании могут использовать различные механизмы.
Подводя итоги работы в Пыть-Яхе, Руслан Кухарук отметил, что все муниципальные образования Югры, в том числе, города с небольшой численностью, должны продолжить развиваться высокими темпами с учетом запросов жителей.
«По итогам каждой встречи с жителями в муниципалитетах фиксируются поручения. Эта работа не позволит упустить с контроля те принципиальные решения и позиции, о которых мы договариваемся с горожанами. Уверен в том, что жители являются лучшими контролерами выполнения этих поручений. Именно поэтому считаю важным, чтобы открытая коммуникация с югорчанами, в том числе, в моих социальных сетях, была постоянной», – заключил Руслан Кухарук.
Департамент внутренней политики