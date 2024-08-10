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Новая техника для районной больницы

10.08.2024

В рамках реализации национальных проектов России, БУ «Ханты-Мансийская районная больница» получила новый автомобиль скорой медицинской помощи.

Это не только улучшит качество предоставляемой медицинской помощи, но и повысит оперативность реагирования на вызовы. Благодаря оснащению нового автомобиля современным оборудованием, врачи и фельдшеры смогут оказывать первую помощь на самом высоком уровне.

Национальные проекты направлены на модернизацию системы здравоохранения, и получение нового автомобиля – это лишь один из множества шагов к созданию более эффективной и доступной медицины для граждан.

dzhmao.ru

10.08.2024

10.08.2024