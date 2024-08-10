Участники главного молодёжного экологического форума России обсудят вопросы международной экологической повестки
С 19 августа начнёт свою работу первая смена Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» платформы Росмолодёжь.События. Форум пройдёт на территории круглогодичного молодёжного образовательного центра «Экосистема», созданного при поддержке Росмолодёжи. Участниками смены станут 300 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из всех субъектов России и из 18 стран мира в возрасте от 14 до 35 лет.
Торжественная церемония открытия состоится 20 августа на территории биатлонного комплекса им. В. Фатьянова. С приветственным словом к участникам форума, жителям и гостям Камчатского края обратятся представители Правительства Российской Федерации и региональных органов власти, а завершат церемонию открытия выступления творческих коллективов и приглашённых гостей. Среди прочих деятелей культуры церемонию открытия посетит группа «Корни».
Также 20 августа при участии почётных гостей будет проведена первая пленарная сессия на тему «Дальний восток – территория возможностей для молодых специалистов по вопросам экологии». На мероприятии будут присутствовать представители региональных органов власти, профильных федеральных ведомств, крупных коммерческих предприятий, партнёров и спонсоров форума.
Образовательная программа молодёжной смены форума включает в себя разделение на тематические треки, в ходе деятельности которых готовится итоговый продукт форума: «Профессионал» – для молодых специалистов и профессионалов, представителей компаний, развивающих экологическое направление, экологов коммерческих компаний, молодых архитекторов и проектировщиков, представителей органов власти, занимающихся вопросами охраны окружающей среды, службы охраны заповедных территорий; «Учёный» – для молодых ученых-экологов, биологов, географов, медицинских экологов; «Активист» – для активистов и руководителей экологических организаций и движений, студентов-экологов, участников Всероссийского молодежного экологического движения, представителей движения юннатов, эконаставников, будущих экопредпринимателей.
Так, участниками трека «Профессионал» в ходе кейс-турнира на основании личного карьерного опыта и полученных знаний на форуме будет подготовлена модель экологичного города «Экополис. Город будущего»; участники трека «Учёный» для молодых людей второй смены форума подготовят мониторинговые точки дальнейших исследований и презентацию, содержащую полное описание созданных направлений исследований, методологий, этапов, необходимых ресурсов и планируемых результатов работы круглогодичного молодёжного образовательного центра «Экосистема»; участники трека «Активист» для создания пилотного проекта «Зелёные Командоры» объединят концептуальное, исследовательское и проектное обучения по созданию эффективных методов взаимодействия между местными жителями, администрацией, предпринимателями, представителями национального парка и гражданскими активистами.
Для участников форума также подготовлена программа полевых выходов и выездов, где каждый молодой человек будет выполнять исследовательские задания от экспертов и организаторов форума. Каждый полевой выход или выезд будут сопровождать гиды и научные сотрудники, которые помогут группам на маршрутах. Участникам при помощи измерения параметров среды, геоботанической съёмки и сбора проб почвы и воды предстоит изучить территорию в районе горы Микижинский мыс, а также провести исследования на маршрутах, расположенных в районах Авачинского перевала, бухты Шлюпочной и Мутновской геотермальной электростанции. Итогом полевых выходов станет представление участниками форума результатов исследований и предложений по формированию образа туристско-рекреационного кластера «Паратунка».
Особое внимание уделено и поддержке семейных ценностей при организации форума. В этом году был осуществлен набор семейных волонтёров – целых семейных команд, вовлечённых в организацию интерактивных программ. Эксперты также примут участие в образовательной программе со своими семьями, а на территории форума будут проводиться атмосферные мероприятия с представителями семейного предпринимательства региона.
Участников ждёт и насыщенная внеучебная программа: спортивные события, ежедневные костровые с интересными гостями, межкультурный фестиваль и экологическая библиотека, где каждый желающий с комментариями и пожеланиями будущим читателям сможет подарить в фонд библиотеки книгу, которая повлияла на его жизнь, выбор профессии и экомышление. Помимо этого, каждый участник может представить свои инициативы и принять участие в конкурсе от Росмолодёжь.Гранты. Проекты-победители грантового конкурса смогут рассчитывать на поддержку до 1,5 миллионов рублей.
В программе проведения проектной сессии по зелёной дипломатии также предусмотрены и мероприятия для иностранных граждан. На экспертной сессии почётные гости из России и стран БРИКС обсудят возможности интеграции молодых специалистов в международную экологическую повестку: форум «Экосистема. Заповедный край» одной из своих целей определяет формирование сильной системы управления, состоящей из нового поколения активных и интеллектуально развитых молодых людей. Сама сессия будет включать интерактивное взаимодействие с участниками и пройдёт с переводом на русский и английский языки.
Дирекцией форума предусмотрен ряд мероприятий и для жителей Камчатского края. Так, с 12 июля в центре города Петропавловска-Камчатского проходит ежедневная городская программа, включающая различные активности, мастер-классы и костровые с приглашёнными гостями.
Организаторами Всероссийского молодёжного экологического форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Генеральный партнёр форума – Госкорпорация «Росатом». Официальными спонсорами – ПАО «Банк ВТБ», ПАО «НОВАТЭК», АО «Газпромбанк», ПАО «СИБУР Холдинг». Официальные партнёры – Движение Первых, Всероссийское экологическое движение «Экосистема», Фонд Мельниченко.