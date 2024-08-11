Руслан Кухарук подвел итоги работы в Кондинском районе
Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук работал в Кондинском районе. Глава региона обсудил приоритеты развития муниципалитета и текущие задачи на встрече с управленческой командой района, а с местными жителями — наиболее насущные вопросы.
«Планы и решения администрации дополнялись запросами от жителей. Это важно — как и обещал, официальные доклады всегда сверяю с мнением граждан. Один из главных запросов — строительство дорог. Помимо темы строительства дороги на Тюмень, которую обсудили вчера, прозвучали вопросы по местным дорогам Кондинского района. По словам главы муниципалитета Алексея Валерьевича Зяблицева, всего в этом году запланирован ремонт порядка 42 участков дорог. Поручил подключить к работе департамент дорожного хозяйства и транспорта и компанию «Северавтодор». Также будем формировать программу дорожных работ по всему региону, учитывая актуальные потребности жителей, определим очередность», — отметил Руслан Кухарук.
Местные жители обращают внимание на необходимость улучшить работу общественного транспорта между районами и поселениями.
«Число рейсов теплоходов «Заря» до Кондинского уже увеличено — будут выполняться ежедневно. Но требуется обновление флота. Нужны и дополнительные авиарейсы по уже действующим маршрутам и по новым направлениям. Внутрирегиональные и межмуниципальные маршруты проработаем в соответствии с реальной загрузкой и потребностями людей, рассмотрим возможность введения сезонных рейсов», — рассказал врио губернатора.
На сегодня аварийный фонд жилья, признанный таковым до 2017 года, в районе уже расселен. За прошедшие два года новые квартиры получили 306 семей.
«Но объемы работы остаются большими — 44 000 кв. м жилья имеют статус аварийного. Справиться можно только совместными действиями, запросы района включены в новую региональную адресную программу», — подчеркнул глава региона.
Не менее важный вопрос — ситуация на рынке труда и одновременно проблема кадров.
«Вакансии есть, но нет специалистов необходимой квалификации. Поручил департаменту труда и занятости Югры проработать системное решение по устранению этого разрыва, подключить крупные предприятия к переподготовке специалистов. Для бюджетных и государственных учреждений должны быть применены стимулирующие региональные меры для привлечения кадров в отдаленные поселки», — сказал Руслан Кухарук.
В ходе встречи с населением жители села Леуши выступили с инициативой о строительстве клуба культуры. Новое пространство могло бы стать местом встречи жителей разных поселений Кондинского района.
«Поручил департаменту строительства и ЖКХ, департаменту культуры проработать реализацию этого предложения», — рассказал о принятом решении врио губернатора.
В целом, на встрече с жителями прозвучало много точечных и локальных вопросов.
«Большая их часть — в ведении местной администрации. Будем усиливать управленческую команду района ресурсами и компетенциями. Это важно — местные власти ближе других к жителям, обязаны реагировать на все запросы оперативно. По системным решениям, для которых требуется поддержка округа, рассмотрим возможность включения в окружной бюджет на 2025-2026 годы», — подытожил Руслан Кухарук.
Напомним также, что сегодня из Ханты-Мансийска в Курскую область отправилась фура с гуманитарной помощью.