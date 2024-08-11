Руслана Кухарука попросили пересмотреть размер платы за ЖКУ
Врио губернатора Югры Руслана Кухарука на встрече с представителями общественности и активными жителями Кондинского района попросили пересмотреть размер платы за услуги ЖКХ.
«У нас самые высокие тарифы в округе за услуги ЖКХ», — подчеркнули местные жители, обращаясь с просьбой.
Врио губернатора отметил, что вопрос по стоимости услуг ЖКХ звучал во многих муниципалитетах.
«Мы подключим нашу тарифную службу, профильный департамент. Поставим задачу, — ответил Руслан Кухарук, попросив предоставить данные расчеток, по которым можно провести анализ ценообразования. — Нужно посмотреть адреса, потому что бывает, что вопрос возникает именно к управляющей компании, или по отдельным видам ресурсов».