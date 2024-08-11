Состояние дорог и нехватка медицинских специалистов беспокоят жителей Кондинского района
Вопросы, беспокоящие жителей Кондинского района, обсудили на встрече врио губернатора Югры Руслана Кухарука с управленческой командой муниципалитета.
Глава региона назвал топ тем, которые волнуют жителей Кондинского района. Рейтинг вопросов возглавляет состояние дорог, на втором месте — здравоохранение, а именно нехватка специалистов. В целом, дефицит кадров — одна из основных тем, волнующих жителей района.
Руслан Кухарук отметил, что основными факторами, влияющими на выбор места работы, являются комфортная городская среда, наличие жилья и развитая инфраструктура.
«Человек будет выбирать свою дальнейшую судьбу в зависимости от многих факторов, в целом от своего представления о качестве пребывания на той или иной территории. Ну и, собственно говоря, те, кто приезжает на территорию для того, чтобы работать в том или ином направлении, конечно, тоже будут, смотреть прежде всего не столько на зарплату, сколько на качество жизни», — подчеркнул руководитель региона.
Врио губернатора также добавил, что вопросы, озвучиваемые жителями в комментариях, поднимают не только частные проблемы.
«На сама деле это даже больше бывает, чем проблема одной семьи, одного подъезда, одного дома, одной дворовой территории. Это вопросы, которые требуют системного подхода. Решение многих задач выходят даже за пределы муниципалитета», — сказал Руслан Кухарук.