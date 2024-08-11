Руслан Кухарук поздравил строителей Югры с профессиональным праздником
11 августа в России отмечается День строителя. С поздравлениями к работникам отрасли обратился временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук:
«Уважаемые строители, ветераны отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вам растет Югра, развиваются города и промышленные предприятия. Отвечая на сегодняшние вызовы, вы создаете инфраструктуру для будущих поколений югорчан. Вместе с вами мы строим комфортное жилье, современные детские сады, школы, поликлиники и спортивные комплексы.
Все мы сегодня свидетели трудового подвига наших строителей. В подшефной Макеевке ДНР, или, как ее называют жители, 23 муниципалитете Югры, за два года восстановлен 281 объект – многоквартирные жилые дома, школы и детские сады, объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры.
«Передаю благодарность и поздравления всем строителям Югры от жителей нашего региона и Макеевки. С праздником!», — написал глава региона в своем телеграм-канале.