В Сургуте отметили Международный день коренных народов мира
В историко-культурном центре «Старый Сургут» на этноплощадке у Дома коренных народов Севера отпраздновали Международный день коренных народов мира. День взаимного уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций отмечают уже в 14-й раз.
Мероприятие началось с концертной программы с участием фольклорных коллективов с национальными песнями, играми и танцами. В рамках мероприятия состоялся этноквиз – развлекательная командная игра о культуре и быте ханты и манси. Победители этноквиза получили памятные призы и подарки. Гости культурного события угостились горячим таежным чаем в чуме.
В Доме коренных народов Севера прошла творческая встреча «Чистые краски Севера», посвящённая хантыйскому художнику Митрофану Тебетеву. Гостей порадовал увлекательный рассказ о жизни и творчестве живописца, а также мастер-класс по созданию настольной игры с росписью деревянных спилов природными красками. Каждый участник смог попробовать себя в роли художника.
«Это был уникальный самобытный художник. Его творчество относится к наивному искусству несмотря на то, что он получил образование позже. Его картины ценны с исторической и этнографической точки зрения, потому что он подробно, скрупулезно во всех деталях пишет быт», – поделилась заведующая отделом коренных народов Севера ИКЦ «Старый Сургут» Наталья Морозова.
По словам организаторов сургутяне по достоинству оценили яркие национальные костюмы, танцы и песни на хантыйском языке, звуки традиционного бубна, а также оригинальные фотозоны.