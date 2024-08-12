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фото: ugra-news.ru

В Сургуте отметили Международный день коренных народов мира

12.08.2024

В историко-культурном центре «Старый Сургут» на этноплощадке у Дома коренных народов Севера отпраздновали Международный день коренных народов мира.  День взаимного уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций отмечают уже в 14-й раз.

Мероприятие началось с концертной программы с участием фольклорных коллективов с национальными песнями, играми и танцами. В рамках мероприятия состоялся этноквиз – развлекательная командная игра о культуре и быте ханты и манси. Победители этноквиза получили памятные призы и подарки. Гости культурного события угостились горячим таежным чаем в чуме.

В Доме коренных народов Севера прошла творческая встреча «Чистые краски Севера», посвящённая хантыйскому художнику Митрофану Тебетеву. Гостей порадовал увлекательный рассказ о жизни и творчестве живописца, а также мастер-класс по созданию настольной игры с росписью деревянных спилов природными красками.  Каждый участник смог попробовать себя в роли художника.

«Это был уникальный самобытный художник. Его творчество относится к наивному искусству несмотря на то, что он получил образование позже. Его картины ценны с исторической и этнографической точки зрения, потому что он подробно, скрупулезно во всех деталях пишет быт», – поделилась заведующая отделом коренных народов Севера ИКЦ «Старый Сургут» Наталья Морозова.

По словам организаторов сургутяне по достоинству оценили яркие национальные костюмы, танцы и песни на хантыйском языке, звуки традиционного бубна, а также оригинальные фотозоны. 

ugra-news.ru

12.08.2024

12.08.2024