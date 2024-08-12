Росгвардия подвела итоги деятельности отдела госконтроля в Югре
Инспекторы отдела государственного контроля Управления Росгвардии по ХМАО — Югре подвели итоги, за первое полугодие 2024 года, деятельности за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Это объекты электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности, а также нефтепродуктообеспечения, теплоснабжения и газоснабжения.
С начала года сотрудники Росгвардии выявили несколько нарушений, которые были устранены в ходе проверок. В отношении должностных лиц составлены административные протоколы.
Во время проверок подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны нарушений не выявлено.
«Благодаря эффективно осуществляемому контролю за безопасностью объектов топливно-энергетического комплекса все выявленные недостатки своевременно устраняются, что позволяет надежно обеспечивать охрану важных государственных объектов в Югре», — отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков.