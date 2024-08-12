Активисты «Молодой Гвардии» Уральского федерального округа отправились на помощь жителям Курской области
Волонтеры из Тюмени и других регионов Уральского федерального округа присоединились к волонтерской миссии в Курской области. Совместно с партией «Единая Россия» в Курской области оперативно открыли волонтерский центр, в котором работают активисты из 13 регионов страны.
Волонтеры оказывают адресную и гуманитарную помощь людям, находящимся в пунктах временного размещения (ПВР). Они занимаются погрузкой и разгрузкой гуманитарной помощи в сортировочных центрах МЧС, формируют списки необходимого, доставляют детское питание и средства личной гигиены в пункты временного размещения.
«У молодогвардейцев есть весь необходимый опыт работы. Наши волонтеры регулярно отправляются с гуманитарной и волонтерской миссией в новые регионы, поэтому, как только появилась необходимость, мы смогли оперативно отправиться на помощь. Если будет необходимость, будем направлять еще ребят к нашим», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"