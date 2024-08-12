Борис Хохряков принял участие в заседании правительства.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании правительства региона, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук. Рассмотрено 13 вопросов.
Внесены изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Дополнительное финансовое обеспечение в размере 4,7 миллиардов рублей предложено направить на повышение оплаты труда работникам, подпадающим под действие Указов Президента РФ; на специальные социальные выплаты медработникам; на приобретение медоборудования для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи; обеспечение лекарственными препаратами пациентов с редкими (орфанными) заболевания в связи с увеличением их численности; приобретение лекарственных препаратов для лечения вирусного гепатита С.
Одобрено выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства округа для предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, пострадавшим в результате паводковых вод в весенне-летний период в размере 50,5 миллионов рублей. По состоянию на 1 августа органами соцзащиты населения такая помощь оказана 63 гражданам из числа пострадавших от паводка в Нижневартовске. По предоставленной информации, прогнозная численность получателей указанной помощи может составить до 500 человек.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа