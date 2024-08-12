В Югре назначили нового директора департамента дорожного хозяйства и транспорта
Распоряжением врио губернатора Югры Руслана Кухарука c 12 августа на должность директора департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа назначен Артём Литвинов.
Артём Литвинов родился в Куйбышевской области. В 2011 году закончил Самарский государственный архитектурно-строительный университет с присвоением квалификации инженера-строителя по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
С 2011 года начал трудовую деятельность на линейных объектах строительства, в том числе внеклассных мостов, в Мостоотряде №21 АО «Волгомост». С 2016 по 2019 годы работал в службе заказчика на дорогах федерального значения в ФКУ, подведомственных Росавтодору. С 2020 по 2024 год занимал различные руководящие должности в управлении автомобильных дорог Новгородской области и в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие показатели служебной деятельности Артём Литвинов удостоен благодарности Межведомственного координационного штаба России – Национального центра управления обороной Российской Федерации, знака «Верность долгу и милосердие», благодарности председателя Новгородской областной Думы и Федерального дорожного агентства.
«Необходимо сразу включиться в работу по составлению стратегических планов модернизации улично-дорожной сети автономного округа. Югра заняла второе место в рейтинге российских регионов по качеству дорог. Наряду с этим на встречах в муниципалитетах жители говорят о необходимости проведения ремонтных работ, строительства новых дорог. На прошлой неделе проводили рабочее совещание, на котором рассматривали вопросы состояния дорог в Ханты-Мансийске. На примере одного муниципалитета договорились, что подход к этой работе должен быть плановым – по каждому муниципалитету Югры. Предстоит большая и серьезная работа, к которой необходимо подключиться уже сейчас», – представил на заседании правительства нового директора Руслан Кухарук.
Напомним, что ранее департамент дорожного хозяйства и транспорта региона возглавлял Антон Черников, который теперь исполняет обязанности заместителя Председателя Правительства, министра регионального развития Республики Алтай.