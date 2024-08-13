Югра присоединится к проведению акции «Большой этнографический диктант»
В преддверии Дня народного единства Федеральное агентство по делам национальностей проводит IX Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант».
Мероприятие проводится для повышения уровня этнографической грамотности населения, а также для привлечения внимания общественности к вопросам межнационального мира и согласия.
Напомним, этнографический диктант о жизни, истории и обычаях народов России впервые прошел в 2016 году. В 2023 году участие в акции приняло более 3,4 млн человек.
В рамках акции для участников до 16 лет будет 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет организаторы подготовят 30 вопросов, из них 10 вопросов будут посвящены регионам, эта часть будет уникальной для каждого субъекта Российской Федерации. Департаментом образования и науки Югры уже подготовлен перечень вопросов на тему обычаев народов ханты и манси.
В этом году акция пройдет с 1 по 8 ноября в очном и дистанционном форматах. Итоги будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря.