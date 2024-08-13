Более 1 300 югорчан с начала 2024 года получили путевки на санаторно-курортное лечение
Отделение Социального фонда России по ХМАО-Югре обеспечивает граждан льготных категорий санаторно-курортным лечением и бесплатным проездом к месту лечения и обратно. С начала года путевки были предоставлены 1 365 жителям региона, в том числе для 254 детей с инвалидностью и их сопровождающих. Югорчане побывали в здравницах, расположенных на территории Омска, Тюмени и Тюменской области, Башкортостана, Перми, Краснодарского края, Кургана, Оренбурга и Нижневартовска.
Все путевки Отделение СФР по ХМАО – Югре предоставляет гражданам в соответствии с профилем их заболевания и только при наличии медицинских показаний. Продолжительность лечения в санатории составляет 18 дней, для детей с инвалидностью и сопровождающих их лиц — 21 день, а для граждан с болезнями спинного или головного мозга — от 24 до 42 дней.
«Хочу обратить особое внимание на то, что лечение в санатории возможно только в том случае, если человек не отказался от набора социальных услуг в натуральной форме и оставил за собой право на санаторно-курортное лечение. Одновременно с путевкой предоставляются талоны на бесплатный проезд на междугородном транспорте, но также при условии сохранения социальной услуги в части проезда в натуральном виде», — рассказала Ольга Галюк заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Подать заявление для получения путевки на санаторно-курортное лечение можно на портале госуслуг, в МФЦ, а также лично в клиентской службе Отделения СФР по ХМАО – Югре по месту жительства. Для получения путевки понадобится справка по форме № 070/у, которую выдаёт лечащий врач или врачебная комиссия.
Путевки распределяются в порядке очередности подачи заявления и в соответствии с профилем заболевания человека. Выдача путевок осуществляется не позднее, чем за 21 календарный день до даты заезда в санаторно-курортную организацию.
Граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети с инвалидностью имеют право на получение на тех же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Посмотреть свою очередность на санаторно-курортное лечение можно на сайте: https://sfr.gov.ru/branches/hmao/info/~0/8170
Перечень санаторно-курортных учреждений, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан в Югре: https://sfr.gov.ru/branches/hmao/info/~0/9270
Если у вас возникли вопросы, более подробную информацию о порядке предоставления путевок на санаторно-курортное лечение можно получить у специалиста единого контакт-центра, позвонив по номеру: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, со вт. по пт. с 09.00 до 17.00)
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре