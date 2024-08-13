Акция «Каникулы с Росгвардией» продолжается в Югре
В рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели для воспитанников летних лагерей познавательные встречи и развивающие занятия.
В Ханты-Мансийске командир отделения взвода полиции городского отдела вневедомственной охраны старший сержант полиции Дмитрий Фомин провел для юных югорчан из 7-ой школы день открытых дверей. Росгвардеец рассказал ребятам о приближающемся юбилее отдела: 13 августа исполняется 65 лет со Дня образования вневедомственной охраны в Ханты-Мансийске. Ребята узнали о задачах подразделения, особенностях несения службы, получили возможность примерить экипировку группы задержания, посидеть в патрульном автомобиле.
В Пыть-Яхе представители городской вневедомственной охраны встретились с воспитанниками пришкольного лагеря СОШ N 6. С детьми была проведена зарядка, в ходе которой девочки и мальчики в возрасте 8-12 лет узнали об упражнениях, которыми пользуются росгвардейцы каждое утро, прежде чем отправиться на службу. А заместитель командира взвода полиции Пыть-Яхского ОВО старший прапорщик полиции Ольга Ганьшина рассказала детям о своей службе в ведомстве.
«В ходе проведения военно-патриотических встреч с подрастающим поколением военнослужащие и сотрудники нашего ведомства также доводят юным югорчанам полезную информацию профилактического характера, дети имеют возможность получить ответы на свои вопросы, узнают много нового», - отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
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