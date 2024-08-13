Экопроект Югорского государственного университета выиграл приз конкурса «Зелёная волна»
В России объявили итоги VI экологической премии «Зелёная волна». Мероприятие с 2018 года проходит под эгидой Пензенского областного отделения Русского географического общества и Пензенского областного фонда научно-технического развития.
Соорганизатор — региональное отделение РГО в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
В 2024 году конкурс впервые состоялся в межрегиональном формате, в нем приняли участие экологические отряды, организации и движения, а также независимые инициативные группы и активисты.
ЮГУ стал победителями в номинации «Лучший экологический проект» – за деятельность в области сохранения и восстановления окружающей среды, научные исследования и мероприятия, направленные на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и ресурсосбережение в производстве.
Проект «Открытый региональный конкурс исследовательских проектов для школьников «Югра. Экология. Таланты» был создан руководителем Высшей экологической школы ЮГУ Татьяной Антюфеевой.
«Поскольку интерес к мероприятию вышел за пределы регионов-участников, организаторами принято решение присвоить проекту статус всероссийского, что позволит участвовать в конкурсе представителям каждого региона России», — пишет РИЦ «Югра» со ссылкой на организаторов.
Награждение победителей пройдёт в регионах до 31 октября с участием почётных гостей, экологических активистов и представителей средств массовой информации.