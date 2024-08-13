В Югре состоится XII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа
Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа пройдет в Ханты-Мансийске в конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» с 26 по 28 сентября 2024 года.
Миссия выставки всегда остается неизменной — демонстрация достижений агропромышленного комплекса регионов Уральского федерального округа (УФО), пропаганда и продвижение натуральных продуктов, разработка стратегии развития АПК в новых экономических реалиях.
Свои достижения на площадке КВЦ «Югра-Экспо» представят агрохолдинги и сельхозпредприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.
Традиционно в выставке принимают участие первые лица регионов УФО. Ключевым событием деловой программы станет пленарная дискуссия с участием заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации. Также в программе — награждение работников промышленности и агропромышленного комплекса государственными наградами и благодарственными письмами полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО Владимира Якушева.
Еще одной важной частью программы станет проведение Совета по вопросам развития агропромышленного комплекса в регионах, входящих в УФО. В мероприятии также примет участие заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации.
Для гостей и участников выставки состоится ряд образовательных мероприятий. На площадке выставки запланировано проведение практического семинара «Производство и реализация органической продукции», обучающего интенсива «Сельскохозяйственная кооперация как инструмент развития», обучающего семинара «Перспективы выращивания плодово-ягодных растений с использованием биотехнологических методов».
Кроме того, на площадке КВЦ «Югра-Экспо» пройдет торгово-закупочная сессия, которая поможет участникам выставки наладить эффективное сотрудничество в УФО, а также дегустационный конкурс качества продукции.
Посетители познакомятся с достижениями предприятий агропромышленного комплекса Югры на стенде региона. Одним из ярких событий выставки станет уличная ярмарка, где каждый сможет поддержать местных товаропроизводителей и приобрести натуральные продукты. Кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд северной кухни раскроет секреты традиционных рецептов коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре.
Организаторы выставки — правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Фонд развития Югры, Региональная платформа поддержки предпринимателей «Югра Открытая». Соорганизатор — КВЦ «Югра-Экспо». Выставка проводится при поддержке Полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.