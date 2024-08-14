Молодые авторы социальных проектов из Югры могут получить грант до 1 000 000 рублей: стартовал 2 сезон конкурса Росмолодёжь.Гранты
До 12 сентября проходит прием заявок на участие в крупнейшем грантовом конкурсе страны Росмолодёжь.Гранты, благодаря которому молодые россияне возрастом от 14 до 35 лет могут получить финансирование и реализовать идею своего социально значимого проекта.
Для всех, кто имеет идею проекта и нуждается в советах опытных специалистов Департамент молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры совместно с Молодёжным центром Югры организуют консультации. Воспользоваться поддержкой наставников можно бесплатно – для этого необходимо заполнить форму обратной связи по ссылке: https://b24-y1epp0.bitrix24site.ru/consultations. Специалисты свяжутся с потенциальным участником конкурса, ответят на вопросы, дадут советы по повышению конкурентоспособности заявки.
Добавим, что за три предыдущих года в конкурсе приняли участие 1462 югорчанина, из которых 70 получили гранты на общую сумму более 25 млн рублей. Благодаря этому молодые люди воплотили в жизнь свои идеи.
Проекты, которые реализовали югорчане, имеют широкую направленность и охватывают разную аудиторию. Например, Полина Шилко из Нижневартовска благодаря гранту в 300 000 рублей организовала Гастрономический фестиваль «Вкусы Коды на Барже». Это событие позволило привлечь внимания молодежи, проживающей на севере, к использованию питания, обогащенного витаминами.
А грантополучатель из Сургута Маргарита Малеко провела Творческую мастерскую «Ближе, чем ты думаешь». Благодаря этому студенты получили хорошую практическую подготовку и успешно выступили на фестивале студенческого творчества. Размер гранта составил 500 000 рублей.
Максимальный размер гранта на поддержку идеи составляет 1 миллион рублей. Участник может представить только одну заявку с одним проектом. Конкурс грантов проводится по 18 номинациям:
#создавай_возможности – проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости;
#развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий;
#объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;
#защищай – проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде;
#стирай_границы – проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;
#сохраняй_природу – проекты, направленные на экологическое просвещение;
#двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;
#вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;
#делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодёжной среде;
#береги – проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;
#открывай_страну – проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодёжного туризма;
#будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;
#помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти;
#расскажи_о_главном – проекты, направленные на развитие молодёжных медиа;
#родные_любимые – проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;
#МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;
#Ты_не_один – проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодёжи;
#вклад_в_будущее — молодёжные инициативы, направленные на вовлечение молодёжи в сферу науки и технологий, в том числе, реализуемые сообществами молодых учёных.
Подача заявок осуществляется в Государственной информационной системе «Молодёжь России»: https://grants.myrosmol.ru/events/1dd36152-b12d-43be-8ff3-0de18fbf9003 (для этого обязательно быть зарегистрированным пользователе системы).
Материалы по теме будут размещаться в группах «ВКонтакте»: https://vk.com/mcugra , https://vk.com/mcugra.grants и в телеграм-канале: https://t.me/mc_ugra
Контактное лицо: Валерий Голованчук, заместитель начальника отдела развития и продвижения молодежных инициатив АНО «Молодёжный центр Югры», эксперт Росмолодёжь.Гранты, +7 950 501 65 47
Медиацентр АНО «Молодежный центр Югры»