Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
Специалисты проактивно предоставляют услуги и выплаты людям, вынужденно покинувшим свои дома в результате проникновения вооруженных формирований в приграничную зону. Несмотря на чрезвычайные обстоятельства, жители области обеспечены пенсиями и другими выплатами по линии фонда.
337 эвакуированных граждан принято сотрудниками Социального фонда в пунктах временного размещения и клиентских службах. В основном обращения людей касаются вопросов получения пенсии и социальных выплат не по месту жительства. Специалисты также принимают обращения по другим услугам фонда, включая оформление пособий на детей или получение технических средств реабилитации. Многие выплаты назначаются автоматически без обращения со стороны граждан.
Всего в эвакуированных районах Курской области проживает почти 58 тыс. пенсионеров. Большинство из них (77%) уже получили пенсию за август, доставка пенсий продолжается.
Отделением Социального фонда в Курской области совместно с уполномоченным по правам ребенка в регионе и областным министерством здравоохранения установлены сведения о пострадавших детях и их родителях. Из них родители 4 детей получают единое пособие, средства за июль им уже перечислены. Для одной семьи, в которой погибла молодая мама, сотрудники фонда проактивно оформляют материнский капитал супругу. Также ведется работа по оформлению медицинских заключений в отношении пострадавших детей в целях предоставления им единовременных выплат в размере 100 тысяч рублей согласно указу президента о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавших от агрессии Украины.
Эвакуация не помешала людям получить и другие меры поддержки Социального фонда. Выплаты по временной нетрудоспособности или в связи с несчастным случаем на работе в настоящее время получают 360 эвакуированных.
Нетрудоспособным членам семьи погибших граждан Социальный фонд назначает пенсию по случаю потери кормильца. На данный момент такая пенсия проактивно установлена в связи со смертью трех человек. Родственники погибших также получают пособие на погребение. Его оформляют по месту работы либо через клиентские службы Социального фонда, если погибший был неработающим пенсионером.
Фондом направлены единовременные и ежемесячные страховые выплаты членам семей двух работников скорой медицинской помощи, погибших при исполнении трудовых обязанностей в результате обстрела ВСУ.
Клиентские службы Социального фонда в Курской области продолжают работать в штатном режиме. В них уже обратилось 108 эвакуированных граждан. Еще более 300 человек получили консультации на горячей линии фонда об оформлении выплат и предоставлении услуг.
Социальный фонд продолжает оказывать помощь пострадавшим жителям Курской области и принимать обращения граждан. Для получения информации можно обратиться:
• По номеру горячей линии Социального фонда России для эвакуированных жителей – 8-800-200-11-52 (бесплатно, с 9.00 до 18.00 без выходных).
• По телефону доверия Отделения Социального фонда по Курской области – 8 4712 51-44-73.
• В ближайшую клиентскую службу Социального фонда, в том числе за пределами Курской области.
• На страницах групп Отделения Социального фонда по Курской области в социальных сетях «Телеграм» (https://t.me/sfr_kursk), «Вконтакте» (https://vk.com/sfr.kursk), «Одноклассники» (https://ok.ru/sfr.kursk).
Работодатели могут получить консультации по телефону регионального контакт-центра для страхователей – 8 4712 72-23-23 или задать вопросы в Телеграм-чате «ОСФР по Курской области страхователям» (https://t.me/osfr_46_stra).