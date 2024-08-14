На «Валикасе» презентовали проект «Легенды Северного очага», реализованный за счет гранта главы Сургутского района
Старт реализации грантовой программы главы Сургутского района дали на территории туристического комплекса «Валикас». В Международный день коренных народов мира, который ежегодно отмечается 9 августа, в Сургутском районе представили проект «Легенды Северного очага». Автором идеи является Региональная общественная организация коренных малочисленных народов Севера ХМАО - Югры «Орт-Ики».
Мероприятие открыли обрядом добрых пожеланий, который совершили представители коренных малочисленных народов Севера – восточных ханты. Для участников подготовили экскурсию по территории этностоибища, а также серию увлекательных мастер-классов и возможность сделать фотографию в национальном костюме.
– «Легенды Северного очага» – первое мероприятие этого года, которое удалось реализовать за счет средств гранта главы Сургутского района. Его цель – укрепление межнационального согласия, – отметила начальник управления общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района Елена Терехова.
Каждый желающий мог изготовить национальные куклы «Паки» и «Ягодка», либо сувениры из ровдуги с нанесением орнамента природной краской. Ровдуга – это замша из оленьей шкуры, очищенная от ворса и выделанная оленья шкура.
– Ни один праздник не обходится без угощений. Для гостей в одном из чумов мы подготовили дегустацию чаев из трав, собранных на югорской земле. Потчевали всех желающих ароматной ухой, пирогами с брусникой и другими блюдами восточных ханты. Гости мероприятия смогли стать участниками мастер-класса по изготовлению национального хлеба в хлебной печи. И это только одна из площадок, которую мы представили в рамках проекта. Помимо данного мероприятия, «Легенды Северного очага» предусматривает издание методического пособия «Легенды и сказки моего народа», – добавила председатель региональной общественной организации коренных малочисленных народов Севера ХМАО - Югры «Орт-Ики» Валентина Шадрина.
Прикоснуться к культуре восточных ханты можно было, сыграв в национальные игры, которые рассчитаны как на детей, так и на взрослых. Это хантыйская рыбалка, различные головоломки, пазлы с национальным уклоном и спортивные игры. Гости смогли принять участие в древнем хантыйском обычае – подвязывание ленточки на березу. Древний народ верит, что, если загадать желание и повязать ленточку на березу, то желание обязательно сбудется.
– Всего в этом году победителями грантового конкурса стали шесть некоммерческих организаций. На воплощение их проектов Сургутский район выделил более 4,5 миллионов рублей, – отметила начальник управления общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района Елена Терехова.
Проекты, победившие в районном конкурсе, направлены на патриотическое воспитание, развитие креативных индустрий, добровольчество, а также оказание социальных услуг и поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Среди наиболее крупных – Слет детских патриотических организаций, Чемпионат Сургутского района по интеллектуальным играм «Золотой глухарь», подготовка добровольных пожарных для участия в профилактических мероприятиях и адаптация детей с ОВЗ посредством театральной имидж-терапии «Пусть сказка былью станет!».