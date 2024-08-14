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Фото: kremlin.ru

Владимир Путин определил кандидатов на должность губернатора Югры

14.08.2024

Президент Владимир Путин внес в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры кандидатов для избрания на должность главы региона. Соответствующие документы поступили на имя Председателя Думы Югры Бориса Хохрякова.

В списке кандидатов глава государства внес врио губернатора Югры Руслана Кухарука, депутата окружной думы Алексея Савинцева, генерального директора «ЮграНефтеРазведка», депутата окружной думы Михаила Сердюка.
8 сентября депутаты думы Югры изберут губернатора региона.

«8 сентября, в Единый день голосования, мы проведем очередное заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и депутаты изберут главу региона большинством голосов от установленного числа депутатов. Процедура избрания пройдет в строгом соответствии с законодательными нормами», – пояснил Борис Хохряков. 

ugra-news.ru

14.08.2024

14.08.2024