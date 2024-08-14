Знания и навыки, которые могут спасти жизнь…
Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А еще лучше – самому попробовать. Не просто лекция, не теория, а практическое занятие даёт нам возможность запомнить ценную информацию, освоить важные навыки.
Ну что может быть важнее, чем сохранить человеку жизнь, заново «запустить» его сердце, когда оно остановилось? С этим вопросом сотрудники отделения скорой медицинской помощи БУ «Радужнинская городская больница» обратились к участникам фестиваля «Семейная команда», который по традиции приурочили ко Дню физкультурника. В мероприятии приняли участие около 100 жителей города в возрасте от 6 до 16 лет, в основном, это были воспитанники пришкольных лагерей, и их родители. Все желающие получили возможность попрактиковаться оказанию первой помощи на манекенах.
Присутствующих интересовали вопросы оказания помощи детям, а также при различных состояниях, таких как судороги, кровотечения. Мастер - класс от медицинских работников вызвал большой интерес у присутствующих.